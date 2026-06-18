人手不足が深刻な職場は多いが、トップの対応一つで現場のモチベーションは即行で崩壊する。投稿を寄せた30代女性（医療・福祉・介護）は、従業員10人弱の小規模な高齢者施設に勤務している。人手不足が慢性化しており、社長や専務も現場に駆り出されるほどの状況だという。それでも足りず、女性自身も身体の限界を感じていた。まさかの逆ギレ「私だってやってるじゃん！」だが社長の反応は想定外のものだった。「本当に身体の限界