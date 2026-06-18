20日のグループステージ第2戦へ万全期す日本代表FW上田綺世が現地時間6月17日、ベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルでの練習を別メニューで調整した。14日のGS第1戦オランダ戦（2-2）での消耗を考慮した措置で、練習後の取材エリアでは健康状態に問題がないことを強調。20日のGS第2戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）に向け、着実に準備を進めている。オランダ戦でスタメン出場し、84分にわたってピッチに立った上田