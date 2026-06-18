「これまでのやり方ではうまくいかない」と分かっても、なかなかやめられずに同じ行動を繰り返してしまうことがあります。こういった行動について沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究チームがマウスを使った実験を行ったところ、これまでとは別の行動に切り替える能力に神経伝達物質のアセチルコリンが重要な役割を果たしていることが示されました。Spatially heterogeneous acetylcholine dynamics in the striatum promote behav