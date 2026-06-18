GACKTが主演を務める7月20日スタートの月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）に、戸塚純貴が約5年ぶりに月9レギュラー出演することが決定。GACKT演じる浦真鷲と同じ建築設計事務所に勤務する一級建築士を演じる。【写真】GACKT演じる浦真鷲を支えるアシスタント役の神尾楓珠本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を