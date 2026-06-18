◆ファーム・リーグ楽天３―６巨人（１７日・森林どりスタジアム泉）巨人の育成・花田侑樹投手（２２）が５回３安打無失点の好投で２勝目を挙げた。１７日のファーム・リーグ、楽天戦（森林どり泉）に先発登板。唯一のピンチとなった５回２死満塁では、今季習得したチェンジアップで空振り三振を奪ってピンチを脱し「インコースと変化球をバランス良く投げられた。自信を持ってチェンジアップを投げられたので、今までよりも（