楽天は１７日、前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が新監督に就任することを正式発表した。仙台市内で行われた会見には、三木谷浩史オーナー（６１）も出席。異例のシーズン途中での就任を引き受け、複数年契約を結んだ吉井新監督は「全部つぎ込んで一生懸命やります」と再建への覚悟を示した。三木谷オーナーは招へいの背景を説明し、「最強球団」形成への思いを激白。１９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）から新体制で再出発する。吉