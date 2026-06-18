西武・西口文也監督（５３）が球団初の交流戦優勝から一夜明けた１７日、「まだまだそんなこと口にしちゃいけない」と、１９年以来のリーグ制覇に向け、地に足をつけ戦う姿勢を示した。チームは１９日からのオリックス３連戦（京セラＤ）に向けて、大阪・舞洲のオリックス球団施設で全体練習を行った。二の舞いは演じない。就任１年目の昨季は、交流戦を１０勝８敗の全体４位で終えるも、リーグ戦再開後に失速。最終的には借金