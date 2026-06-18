Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人が、バレーボール男子日本代表・郄橋藍に密着した日本テレビ系ドキュメンタリー番組「１００ｈ・ＲＥＣ」（１９日＝深夜０時４０分、２６日＝深夜０時４５分）のナレーションを務めることが１８日、発表された。同番組は、超一流スターの「側近」が１００時間カメラを回し続け、スターが内に秘める孤独や恐怖、情熱、覚悟を記録する“超濃密・高純度”ドキュメンタリーだ。初回