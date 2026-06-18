◆しらさぎＳ追い切り（１７日・栗東トレセン）サマーマイルシリーズ第１戦、第２回しらさぎＳ・Ｇ３（２１日、阪神）の追い切りが１７日、東西トレセンで行われ、昨年の覇者でサマーマイル王のキープカルムが栗東・坂路を力強く駆け上がり、態勢を整えた。抜群の瞬発力だ。キープカルムは栗東・坂路を単走。残り２ハロン過ぎで鞍上が手綱を大きく動かして合図を送ると、パワフルかつリズミカルな脚さばきでスピードを上げた。