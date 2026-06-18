読売テレビは25日から、お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）と本田翼がMCを務める新番組『プロは10秒で見抜く』（深0：09〜）を日本テレビ系全国ネットで放送スタートする。【写真】10の文字を持ってニコリ！MCを務める本田翼＆チョコレートプラネット番組では、わずか10秒で“本質”を見極める“プロの見抜きポイント”を紹介。「ラーメン評論家はお店の“ある部分”を見ておいしいラーメン店を10秒で