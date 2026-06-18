久保建英【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨んでいる日本代表の久保建英（レアル・ソシエダード）が、20日（日本時間21日）にメキシコのモンテレイで行われるチュニジアとの1次リーグF組第2戦を欠場することが濃厚となった。左膝の負傷のため。17日は米テネシー州ナッシュビル近郊で行われた練習を欠席し、宿舎で治療とリハビリを行った。日本サッカー協会広報によると