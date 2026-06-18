【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）日本代表の久保建英が、チュニジアとの1次リーグF組第2戦を欠場することが濃厚となった。左膝の負傷のため。17日の練習は欠席し、宿舎で治療とリハビリを行った。