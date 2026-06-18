King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が、バレーボール選手・高橋藍（※高＝はしごだか）に密着する日本テレビ系ドキュメンタリー『100th・REC（読み：ハンドレットレック）』のナレーションを務めることが18日、発表された。放送は、あす19日深夜0時40分から深夜1時9分、26日深夜0時45分から深夜1時14分までとなる。【番組カット】『100th・REC』で至近距離密着！高橋藍選手同番組は、超一流スターの“側近”が100時