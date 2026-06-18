ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の日本版声優が新たに発表され、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、カバのデジタルマップおもちゃ・アトラス役を演じることが発表された。【写真】自身が演じるカバのおもちゃを手に持つ松井ケムリ1995年の『トイ・ストーリー』日本公開から30年。世界中で愛され続けるシリーズ最新作では、ウッディやバズ、ジェシーたちが“デジタル”という新たな脅威