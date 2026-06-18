6月19日にAぇ! groupの楽曲「PRIDE」のMVが公開される。先日リリースされた4thシングル『でこぼこライフ』のカップリングとして音源化されたが、そもそもは彼らがジュニア時代から大切に歌い繋いできた楽曲のひとつだ。 （関連：嵐、timelesz、Aぇ! group、&TEAM……ラストライブから最大規模のツアーまで、BGライブシーンの現在地） YouTubeで公開されたティザー映像には「PRIDE」に対するメン