左膝の状態は気がかり。打者としての迫力に陰りは見えないが、まずはコンディションキープを最優先に考えたい(C)Getty Images日本人スターの一振りにより決勝点が生まれた。ドジャースの大谷翔平が現地時間6月16日、本拠地でのレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。0-0で試合が進む中、6回裏の第3打席で15号先制ソロアーチを放ち、この日、唯一の得点を記録。1-0の勝利に貢献した。【動画】もはやできないことはないのか？1