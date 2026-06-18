１５日に出場選手登録を抹消された巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１７日、Ｇ球場で行われた残留練習に参加し、１軍復帰への思いを明かした。ノックやフリー打撃、ロングティーなどこなし「なるべく早く上がれるようにやっていきたい」と力強く語った。昨年１０月に両股関節の手術を受け、春季キャンプは３軍で調整。４月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から１軍に合流した。１軍は出場３６試合で打率２割１分５厘、１本塁打、５打