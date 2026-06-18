俳優梅沢富美男（75）が17日、インスタグラムを更新。この日執り行われた中村玉緒さんの告別式への参列を報告した。「玉緒さんの告別式に行ってきました」と書き出すと、「どうしても時間がなく、最後までお見送り出来なかったのですが、お別れさせていただきました」と報告した。「とても綺麗なお顔でした」とつづると、「また1人魅力的な女優さんがいなくなったと実感してさみしいです」とし、青空の写真を添えた。