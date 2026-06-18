トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【エビアン共同】トランプ米大統領は17日、フランス東部エビアンで開かれた先進7カ国首脳会議（G7サミット）終了後の記者会見で、イラン攻撃で児童ら150人以上が死亡した2月末の小学校爆撃について「昔のことだ」と発言した。米軍の誤爆が疑われており調査が続いているが、トランプ氏は「意図的ではない。ミスは起きる」と主張し、誤爆だったとしても関係者の責任を問わない意向を示した。