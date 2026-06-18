日本代表の森保一監督の弟で、１月に聴覚に障害をもつ選手によるデフサッカーの男子育成選抜監督に就任した洋さんがスポーツ報知の取材に応じ、兄の原点を語り、エールを送った。（取材・構成＝田村龍一）今年の正月には地元・長崎の実家で森保ファミリーが集まり、つかの間の親族の時間を過ごしたという。「両親と、兄（一監督）、姉、私の３人きょうだいとそれぞれの家族。兄はＷ杯についていろんな方から声を掛けられて