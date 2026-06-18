◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組イングランド―クロアチア（１７日、ダラス競技場）優勝候補が１次リーグ初戦で激突。イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、５大会連続出場の鉄腕ＭＦモドリッチ擁するクロアチア（同１１位）が１次リーグＬ組初戦で対戦した。前半１２分にＦＷケインのＰＫでイングランドが先制。同点にされたものの、同４２分にコーナーキックから再びケインが頭で合わせて勝ち越した。ケインはＷ