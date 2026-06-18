日本代表は17日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。上田綺世は姿を見せたが全体練習に合流せず、ランニングやラダーなどでトレーナーと個別調整。日本サッカー協会広報担当者は「疲労を考慮した」と説明した。上田は報道陣からの問いかけに「大丈夫です」と繰り返し万全を強調。「2戦目はどの大会も難しいゲームになっているので、しっかりとものにできる