元日向坂48で女優の影山優佳（25）が17日、自身のインスタグラムを更新。サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」MF長谷川唯（29＝マンチェスターシティ）、DF清水梨紗（30＝リバプール）との3ショットを投稿した。影山はW杯（ワールドカップ）北中米大会のDAZNの仕事で、長谷川と清水は14日（日本時間15日）に行われた1次リーグ初戦オランダ−日本戦（米・ダラス）を背番号「22」のユニホーム姿で現地観戦していた。「唯ちゃん