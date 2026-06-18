元NMB48でモデルの上西怜（25）が17日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。デジタル写真集や雑誌掲載のグラビアショットを投稿した。「#週刊ポストさん掲載していただいてますそして、デジタル写真集『オトナになったね』も発売中」とつづり、黒い透け透けランジェリー姿や、薄紫色のランジェリー姿などを公開。「とっても素敵に撮っていただきましたぜひ、チェックよろしくお願いします」と呼びかけた。また