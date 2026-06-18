現地6月17日、英アスコット競馬場で行われたプリンスオブウェールズステークス（G1・芝1990m）は、ウィリアム・ビュイック騎乗のオンブズマン（牡5・英・J＆T.ゴスデン）が圧巻のパフォーマンスで快勝。英オークス馬ミニーホーク、凱旋門賞馬ダリズら強豪を相手に4馬身差をつける完勝で、このレース連覇を達成した。レースはミシシッピリバーとデビルズアドボケイトが速い流れを演出。オンブズマンは後方で脚を温存すると、直