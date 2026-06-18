佐賀所属のサキドリトッケンは、14着と大敗を喫した。レース序盤から最後方を追走する苦しい展開となり、先頭集団との差は徐々に拡大。2周目の向こう正面でペースが上がった際には押し上げを図ったものの、思うように進出することはできず、勝負圏内に加わることはなかった。最後まで見せ場を作れないまま最後方で入線。これまでダート戦では安定した走りを見せていたが、今回は初めての大敗となった。【関東オークス】岩田望「