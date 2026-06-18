6月20日にイギリス・アスコット競馬場で行われるクイーンエリザベス2世ジュビリーステークス（G1・芝1200m）に出走予定のJRA所属馬2頭の近況が発表された。サトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）は、現地時間16日にニューマーケット調教場のアルバハスリ（ポリトラックコース）で7ハロンの追い切りを消化した。堀調教師は「香港での疲れの回復は早く、プラス体重で推移しているうえ、昨年より活気があり、毛艶や張りも良好です」