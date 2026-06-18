佐賀県玄海町の玄海原子力発電所で行われている1号機と2号機の廃炉作業が17日、報道陣に公開されました。佐賀県玄海町の玄海原子力発電所では、1号機が2017年から、2号機が2020年から、それぞれ廃炉作業が行われています。どちらも放射能に汚染されていない設備の撤去が行われていて、ことし4月からは新たに放射能汚染が比較的少ない設備の解体・撤去作業を始めました。公開されたのは放射線管理区域内に設置された「原子炉補機冷