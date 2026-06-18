お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が17日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。自身の健康診断の結果を明かし、その意外すぎる判定内容でスタジオを驚かせた。今回は「知られざる効果＆効能15個の隠れスーパーフード大公開」と題して放送された。ジュニアの5人組「KEY TO LIT（キテレツ）」の佐々木大光が全盛期から体重が10キロも増えたことでダイエットを決意したことが語られた。