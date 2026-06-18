◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 ポルトガル1―1コンゴ（2026年6月17日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）、ポルトガル（FIFAランク5位）がコンゴ（同45位）と1―1のドロー。52年ぶり2回目の出場となったコンゴと勝ち点1を分け合う結果に終わった。W杯初出場となったMFジョアン・ネベス（パリSG）は先発出場し、前半6分に左からのクロスに頭で合わせ先制ゴール。