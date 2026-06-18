歌手華原朋美（51）が17日、Xを更新。大胆なへそ出し全身ショットを披露した。華原は裾が短い黒の半そでTシャツをきて、お腹を大きく露出した写真をアップ。へそも堂々と公開し、右手でピースサインをして笑顔を。美しいボディーラインが際立っている。「息子がパチリしてくれましたツアーも近いからパーソナルトレーニング行ってくるね！今日も暑いから水分補給してね」とつづった。この投稿に対し「ツアーも腹出しで歌って欲