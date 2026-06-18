昭和スポーツカーを現代に再現した「M55 RS」とは「外観は昭和のスポーツカー、中身は現代車」。そんな発想を形にした1台が再び登場しました。光岡自動車（ミツオカ）が2026年4月23日に発表した、創業55周年記念モデル第3弾となる「M55 RS（エムダブルファイブ アールエス）」です。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが斬新すぎる「ケンメリ風“5ドアハッチバック”」です！ 画像で見る（30枚以上）「ケンメリ風シビック」