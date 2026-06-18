アイドルグループ・日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳さんが公式SNSを更新。なでしこジャパンの主軸である長谷川唯（マンチェスター・シティ）、清水梨紗（リバプール）との豪華スリーショット写真を掲載し、ファンの喝采を浴びている。圧倒的な知識と情報量でサッカー番組などに引っ張りだこの25歳は、今大会も動画配信サービス『DAZN』の中継ゲストとして現地入りしており、「カゲレポ」と称して日本代表の最新情報など