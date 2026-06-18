日本時間15日に行われたFIFAワールドカップ（W杯）の日本―オランダ戦をめぐり、日本選手を揶揄（やゆ）する発言が物議を醸していた元オランダ代表MFラファエル・ファンデルファールト氏（43）が一連の発言を謝罪した。米メディア「ジ・アスレチック」が伝えた。ファンデルファールト氏はオランダの公共放送「NOS」に解説者として出演。後半43分に日本が同点に追いついた場面について、オランダ守備陣のマークの甘さを指摘する