日本銀行新潟支店の新たな支店長が着任会見に臨みました。 6月15日付で日銀新潟支店に着任したのは吉村研太郎支店長です。 岐阜県出身で2001年の入行後経営企画やデジタル技術活用などの業務に携わってきました。 初めての赴任となる新潟の印象について… 【日本銀行新潟支店吉村研太郎 支店長】 「農産品のような第一次産業から金属加工などの第二次産業、それから観光のような第三次産業まで幅広くある。非常にポテンシャ