◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は17日（日本時間18日）、ベースキャンプ地の米ナッシュビルで第2戦チュニジア戦（20日、モンテレイ）に向けて練習を再開した。14日オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（レアル・ソシエダード）は練習会場に姿を見せず、宿舎で調整。日本協会の広報担当によると、オランダ戦翌日の15日に現地の病院で左膝の精密検査を受けた。診断名や全治は公表され