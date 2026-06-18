G7サミットの閉幕後、記者会見するトランプ米大統領（中央）＝17日、フランス東部エビアン（AP＝共同）【エビアン共同】トランプ米大統領は17日、先進7カ国首脳会議（G7サミット）終了後の記者会見で、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保を巡り、日本の自衛隊を含むG7各国の部隊派遣は「必要ない」と主張した。トランプ氏は2月末のイラン攻撃後、同盟国に海峡への艦船派遣を要求したが断られたことに強い不満を抱いて