◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本代表はオフ明けの17日（日本時間18日）、第2戦チュニジア戦（20日、モンテレイ）に向けてベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルで練習を再開した。FW上田綺世（フェイエノールト）は疲労を考慮して別メニューで調整したが「大丈夫です」とチュニジア戦出場に支障がないことを強調。「2戦目はどの大会も難しいゲームになっているので、しっかりもの