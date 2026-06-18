横浜元町ショッピングストリート（資料写真）協同組合元町エスエス会（横浜市中区）は２３日正午から、「横浜元町プレミアム付き電子商品券」を発売する。１口５千円で、専用サイトから１人上限６口（３万円）まで購入できる。プレミアム率は２５％で、３万円分の購入で３万７５００円分の買い物が可能。利用期間は７月１日から８月末まで。洋食器の「タカラダ」やハンドバッグの「キタムラ」など１１１店舗で利用できる。完