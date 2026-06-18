巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１７日、中日時代の「旧友」小笠原の入団を歓迎した。東京Ｄで行われた全体練習に参加。吉報を受け「うれしいニュース。すごくエネルギーをもらえる。一日でも早く巨人のメンバーが新しい仲間として彼を受け入れて、早く１軍で一緒にプレーできたら」と共闘を心待ちにした。２人は１８年から２４年までの７年間ともにプレー。互いを「マルちゃん」「慎之介」と呼び合うなど当時から