◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組イングランド―クロアチア（１７日、ダラス競技場）優勝候補が１次リーグ初戦で激突。イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、クロアチア（同１１位）が１次リーグＬ組初戦で対戦。クロアチアは前半１２分にイングランドＦＷケインにＰＫで先制ゴールを許したものの、同３６分にカウンターからＭＦバドゥリナのミドルシュートで同点に追いついた。４０歳のＭＦモドリッチはスタメンで５