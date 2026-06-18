【モデルプレス＝2026/06/18】俳優の戸塚純貴が、GACKTが主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（7月20日スタート／毎週月曜21時〜21時54分）に出演することが決定した。【写真】戸塚純貴の美人母顔出し公開◆戸塚純貴、約5年ぶりの月9レギュラー出演本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリ