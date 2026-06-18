北九州市門司区で17日夜、ナンバー灯が消えていた車を運転していたベトナム国籍の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと北九州市門司区下馬寄で17日午後10時半すぎ、警ら中の警察官が後ろのナンバー灯が消えた乗用車を発見し停止を求めました。車を運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の約2倍のアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現