関東で、今日18日の昼頃にかけて南部を中心に雨が降るでしょう。明日19日は梅雨の晴れ間となり、内陸では最高気温30℃以上の真夏日の所が急増しそうです。熱中症対策を心がけてください。18日の朝も南部を中心に雨局地的に雷雨関東地方は、南にのびる前線や低気圧の影響で、昨日17日の夜から南部を中心に雨が降っています。今日18日の朝の通勤通学の時間帯も雨が続き、沿岸部では雷を伴って雨脚が強まることがあるでしょう。伊豆