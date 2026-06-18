【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。6月14日（日）の放送回では、山口県のポツンと一軒家を訪れた。【TVer】山とともに生き、自然の豊かさに感謝しながら暮らす山口県のポツンと一軒家。４世代にわたる家族の物語とは…！？ 細い山道の突き当たり、斜面を細長く切り開いた