■ポルトガル１―１コンゴ民主共和国サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１８日、グループリーグＫ組のポルトガル−コンゴ民主共和国が行われ、１−１で引き分けた。５２年ぶり２度目出場のコンゴ民主共和国が初の勝ち点を挙げた。１点を追う前半追加タイム、ウィサが代表にとってのＷ杯初ゴールを決めて追いついた。優勝候補のポルトガルは６分にＪ・ネベスのヘディングシュートで先制するも、