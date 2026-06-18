4年前の経験を生かす。20日のグループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦する日本代表のMF伊東純也(ゲンク)は前回のカタールW杯を振り返り、「前回は(初戦で)ドイツに勝って、浮かれているつもりはなかったけど、2戦目の入りがちょっと緩くなっていたところがあった。そこは引き締めていきたい」と指摘した。2022年のカタールW杯は初戦でドイツに2-1の逆転勝利を挙げながら、2戦目でコスタリカに0-1で敗戦。伊東もドイツ戦に先