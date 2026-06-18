北中米ワールドカップを戦う日本代表の新キャプテンDF板倉滉(アヤックス)が17日の練習後、報道陣の取材に応じ、同日の練習前に今大会2度目の選手ミーティングを行ったことを明かした。日本が出場した過去7大会のグループリーグでは、最も勝率が低いのがグループリーグ2試合目。“鬼門”の一戦となる20日のチュニジア戦を前にチームを引き締めた形だ。選手ミーティングはDF長友佑都(FC東京)の発案で行われ、板倉が第一声を担当