北中米ワールドカップを戦う日本代表のDF長友佑都(FC東京)が17日の練習後、報道陣の取材に応じ、左膝の負傷で全体練習を欠席したMF久保建英(ソシエダ)について「決勝トーナメントで帰って来れるでしょ。タケ(久保)なら」と前向きな見通しを語った。14日のグループリーグ初戦オランダ戦で先発出場した久保は後半途中の接触プレーで左膝を負傷。15日に病院でMIR検査を受けた結果、W杯に臨むチームから離脱するほどの大事には至ら