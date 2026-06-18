NHK連続テレビ小説『風、薫る』第12週「旅立ち」では、いよいよりん（見上愛）と直美（上坂樹里）たち梅岡女学校付属看護婦養成所の1期生たちが卒業を迎える。養成所編は第5週から始まったので、非常に長い時間をかけて彼女たちの葛藤と成長が描かれてきたのがわかる。 参考：『風、薫る』第59話、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）らが女学校を卒業する そして、1期生たちの卒業と同時に描かれるのが、これまで厳しくりんた